В Самарской области всю ночь искали пропавшую в лесу женщину

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменка из Жигулевска Елена Голодяева завоевала золотую медаль.
В Будапеште завершилось первенство мира среди юниоров по гиревому спорту
Активисты партии продолжат оказывать помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.
«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
Председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников обратился к студентам
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области всю ночь искали пропавшую в лесу женщину

27 октября 2021 09:45
207
В Самарской области всю ночь искали пропавшую в лесу женщину

Спасательные и оперативные службы, а также отряд волонтеров «ЛизаАлерт» в течение всей ночи искали женщину, пропавшую в лесу в Сергиевском районе у села Нероновка.

Было известно, что на прогулку она отправилась на машине, но затем, по каким-то причинам её покинула и заблудилась. Последнее полученное сообщение было: «Помогите. Здесь очень холодно. Поспешите. Заряд телефона очень низкий». Пропавшая также сообщила, что рядом с ней есть ручей и в лесу она встречала старые шалаши охотников. Однако, от волнения определить свои координаты по телефону женщина не смогла. В три часа ночи её телефон полностью разрядился и пропал из сети.

Упоминание шалашей в итоге и помогло установить примерное место, где искать пропавшую. К спасательной операции подключились лесники, которые и показали дорогу. Позже была найдена машина пропавшей, увязшая в грязи по самый кузов.

 «Мы начали отрабатывать отклик, двигаясь в сторону звука, - рассказали добровольцы «ЛизаАлерт». Вскоре стал виден костёр за болотом. Значит, потерявшаяся сумела хоть как-то согреться. Это хорошо. Мы спешили».

Около пяти часов утра пропавшую нашли. На ней была только тонкая ветровка, обувь она потеряла в болоте. Женщину доставили домой. В настоящее время её жизни ничего не угрожает, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Фото: vk.com/la_samara // ЛизаАлерт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021  12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
239
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021  10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
194
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
27 октября 2021  10:17
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
307
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021  10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
193
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
481
Весь список