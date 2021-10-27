В Самарской области всю ночь искали пропавшую в лесу женщину

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Спасательные и оперативные службы, а также отряд волонтеров «ЛизаАлерт» в течение всей ночи искали женщину, пропавшую в лесу в Сергиевском районе у села Нероновка.

Было известно, что на прогулку она отправилась на машине, но затем, по каким-то причинам её покинула и заблудилась. Последнее полученное сообщение было: «Помогите. Здесь очень холодно. Поспешите. Заряд телефона очень низкий». Пропавшая также сообщила, что рядом с ней есть ручей и в лесу она встречала старые шалаши охотников. Однако, от волнения определить свои координаты по телефону женщина не смогла. В три часа ночи её телефон полностью разрядился и пропал из сети.

Упоминание шалашей в итоге и помогло установить примерное место, где искать пропавшую. К спасательной операции подключились лесники, которые и показали дорогу. Позже была найдена машина пропавшей, увязшая в грязи по самый кузов.

«Мы начали отрабатывать отклик, двигаясь в сторону звука, - рассказали добровольцы «ЛизаАлерт». Вскоре стал виден костёр за болотом. Значит, потерявшаяся сумела хоть как-то согреться. Это хорошо. Мы спешили».

Около пяти часов утра пропавшую нашли. На ней была только тонкая ветровка, обувь она потеряла в болоте. Женщину доставили домой. В настоящее время её жизни ничего не угрожает, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Фото: vk.com/la_samara // ЛизаАлерт