В период капитального ремонта трамвайной линии по улице Ново-Садовой бесплатные автобусы стали ходить  чаще

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В рамках первого этапа капремонт ведется от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. С 29 апреля движение на указанном участке было перекрыто в оба направления.

В этот период шесть трамвайных маршрутов – №№ 5, 7, 11, 12, 22, 24 – работают по скорректированным схемам.

Профильным городским департаментом был проведен анализ пассажиропотока и запущен дополнительный заказной автобусный маршрут. МП «ТТУ» заключило с подрядчиком договор на заказные перевозки.

В настоящее время в рамках компенсационных мер по улице Ново-Садовой курсируют 30 автобусов средней вместимости.

Автобусы забирают пассажиров в районе улицы Ташкентской и через улицы Демократическую и Ново-Садовую везут до улицы XXII Партсъезда (до остановки в районе ТЦ «Апельсин»), далее они едут в обратном направлении. Теперь интервалы заказных автобусов составляют от 3 до 6 минут.

«Профильный департамент держит ситуацию на непрерывном контроле. Пока жалоб по этим маршрутам от горожан не поступало. Достигнут баланс между тем количеством граждан, которых мы перевозим, и общим количеством задействованных автобусов, при условия соблюдения интервалов», – пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Александр Ерополов.

Также напомним, что компенсационные маршруты доступны для всех горожан на безвозмездной основе.

В целом сотрудники муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» выражают надежду на то, что после ремонта участка опорной трамвайной линии по улице Ново-Садовой движение рельсового транспорта станет более ритмичным.

В ближайшее время будут объявлены торги для определения подрядчика, который приведет в нормативное состояние следующий участок линии по улице Ново-Садовой – от улицы Ново-Вокзальной до завода им. Тарасова.

Фото: администрация Самары