Минобрнауки высказалось о дипломах бакалавриата после его упразднения в России

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Полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России не будут обесценены и не создадут проблем. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, его цитирует ТАСС.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам», — сказал он.

Замминистра заверил, что дипломы бакалавров сохранят свой вес, потому что знания, которые получили студенты, учась по этой программе, никуда не делись, и работодатели это прекрасно понимают. В изменении системы образования России речь идет о новой точке отсчета в ее развитии, подчеркнул Могилевский.