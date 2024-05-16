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Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев 20 мая

16 мая 2024 09:36
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Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев 20 мая

20 мая (понедельник) в 16.30 состоится пешеходная экскурсия «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» (12+). Ее проведет историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

Экскурсия пройдет в рамках 120-летия со дня первого сеанса кинематографа в Самарском городском театре. Это возможность увидеть здания, где размещались кинотеатры дореволюционной Самары, а также узнать историю создания первых фильмов, правила организации кинотеатров и их репертуар.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120.
Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Вход на экскурсию свободный (бесплатно).
Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwodtN 

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