Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев 20 мая

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20 мая (понедельник) в 16.30 состоится пешеходная экскурсия «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» (12+). Ее проведет историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

Экскурсия пройдет в рамках 120-летия со дня первого сеанса кинематографа в Самарском городском театре. Это возможность увидеть здания, где размещались кинотеатры дореволюционной Самары, а также узнать историю создания первых фильмов, правила организации кинотеатров и их репертуар.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120.

Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.