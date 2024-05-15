На улице Садовой в Самаре выполнили 2/3 запланированных ремонтных работ

135

В Самаре на одном из самых протяженных объектов ремонта на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – улице Садовой – с запланированным объемом работ подрядчик справился уже на 67%. Улицу Садовую обновляют от улицы Полевой до улицы Затонной (3,27 км).

В настоящее время выполняется замена бортового камня. Параллельно продолжаются работы по поднятию люков смотровых колодцев на проектные отметки. А основные усилия дорожных рабочих сейчас сосредоточены на приведении тротуаров в нормативное состояние. В рамках дорожного нацпроекта ремонт тротуаров предусмотрен в границах улиц Маяковского и Ульяновской, где площадь ремонта составляет около 5 600 кв. м. Из них 2 000 кв. м уже привели в порядок. Используется крупная плитка 600х300 мм и меньшего размера – 100х100 мм.

Специалисты отмечают, что ранее на тротуарах было комбинированное покрытие: асфальтобетонное и плиточное. Однако наблюдались разрушения, особенно между улицами Ульяновской и Маяковского. Поэтому именно на этом участке было решено охватить работами не только проезжую часть, но и пешеходные зоны с обеих сторон улицы. Для повышения комфорта и безопасности устраивают и пандусы.

Помимо этого, на улице Садовой уже уложено новое асфальтобетонное покрытие по всей ширине проезжей части от улицы Полевой до улицы Красноармейской. На локациях, где основание дороги ослабло и потеряло несущую способность, его укрепили. На оставшемся отрезке старое покрытие отфрезеровано. Ремонт автодороги продолжится. Подрядчик использует современную асфальтобетонную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, которая обеспечит высокую прочность покрытия. Сейчас идет подготовка к следующему этапу укладки.

В финале ремонта подрядчику предстоит устроить посевной газон – эта территория займет более 1 300 квадратных метров.

Фото: администрация Самары