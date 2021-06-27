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В Самарской области водитель объезжал дикое животное и врезался в ограждение

27 июня 2021 13:25
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В Самарской области водитель объезжал дикое животное и врезался в ограждение

27 июня на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими.

В Красноярском районе в 03 час 00 мин. на автодороге М5 «УРАЛ» Москва-Челябинск водитель 1986 года рождения управляя автомобилем "Киа" не обеспечил безопасную скорость движения и при объезде дикого животного находящегося на проезжей части дороги не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства.

Он допустил съезд с дороги на правую по ходу движения обочину с последующим наездом на барьерное ограждение в виде металлической конструкции, после столкновения автомашину отбросило на противоположное ограждение. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля "Киа" и его пассажиры мужчина 1991 г.р. и пассажирка 1965 г.р. . Все госпитализированы, передает облМВД.

О судьбе животного не сообщается.

Теги: ДТП пострадавшие

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