В Самарской области вазовская легковушка врезалась в каток

Я нашел ошибку
Главные новости:
Следите за публикациями, чтобы не упустить ответ на свой вопрос.
Главный инфекционист региона подробно ответит на  вопросы о вакцинации от коронавируса
Выставка погружает зрителя в героическое прошлое нашей страны. Используются не только образы, но и звук, фото и кинодокументы той эпохи.
В Тольятти открылась масштабная экспозиция «Дорога истории – наша Победа»
Обязательно соблюдение социального дистанцирования; маска должны быть надета еще до входа в общественный транспорт.
В Самаре стартовали дачные перевозки
Начало трансляции 1 мая в 23:30.
Праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой в Софийском соборе будет транслироваться онлайн
Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы.
В Самаре на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести»
В Самаре на Московском шоссе появится надземный пешеходный переход
В Самаре на Московском шоссе появится надземный пешеходный переход
Рейсы электробуса в Самаре закончились
Рейсы электробуса в Самаре закончились
Эпидемиологическая ситуация в России еще остается напряженной
Эпидемиологическая ситуация в России еще остается напряженной
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области вазовская легковушка врезалась в каток

1 мая 2021 12:07
163
В Самарской области вазовская легковушка врезалась в каток

30 апреля на территории Самарской области зарегистрирована информация о 12 ДТП с пострадавшими.

В 17:00 час. на территории Ставропольского района Самарской области водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21103, двигался из Тольятти в направлении с. Хрящевка. На 35 км 300 м автодороги, по данным сотрудников ГИБДД, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со спец.техникой КАТОК.

Тот выполнял укладку асфальтного полотна. После столкновения автомобиль ВАЗ 21103 опрокинулся в кювет. В результате ДТП водителю легкового автомобиля специалистами назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

Теги: авария ДТП пострадавшие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре один автомобиль помешал другому и тот врезался в дерево
30 апреля 2021, 14:01
В Самаре один автомобиль помешал другому и тот врезался в дерево
Пострадал пассажир второй машины. Происшествия
323
ДТП с двумя пострадавшими: в Самарской области автомобиль перевернулся в кювет
27 апреля 2021, 12:48
ДТП с двумя пострадавшими: в Самарской области автомобиль перевернулся в кювет
По факту аварии проводят проверку. Происшествия
465
На автодороге Самара-Бугуруслан водитель врезался в столб
23 апреля 2021, 13:29
На автодороге «Самара-Бугуруслан» водитель врезался в столб
Пострадавший попал в больницу. Происшествия
519
В центре внимания
Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы.
1 мая 2021  14:06
В Самаре на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести»
Общество
169
Заявочная кампания конкурса Лидеры России продлена до 17 мая
1 мая 2021  12:24
Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая
Общество
149
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Праздником Весны и Труда!
1 мая 2021  11:45
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Праздником Весны и Труда
Общество
177
Сегодня, 1 мая, в Самаре прогнозируют сильный ветер
1 мая 2021  11:15
Сегодня, 1 мая, в Самаре прогнозируют сильный ветер
Общество
219
На ряде дорог в Самаре ограничат движение транспорта перед Днем Победы
1 мая 2021  10:42
На ряде дорог в Самаре ограничат движение транспорта перед Днем Победы
Транспорт
184
Весь список