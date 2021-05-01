В Самарской области вазовская легковушка врезалась в каток

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30 апреля на территории Самарской области зарегистрирована информация о 12 ДТП с пострадавшими.

В 17:00 час. на территории Ставропольского района Самарской области водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21103, двигался из Тольятти в направлении с. Хрящевка. На 35 км 300 м автодороги, по данным сотрудников ГИБДД, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со спец.техникой КАТОК.

Тот выполнял укладку асфальтного полотна. После столкновения автомобиль ВАЗ 21103 опрокинулся в кювет. В результате ДТП водителю легкового автомобиля специалистами назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.