Я нашел ошибку
Главные новости:
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 9 по 11 октября местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Объекты соцсферы ежегодно начинают отапливать в приоритетном порядке.
Более 73% социальных объектов Самары получают тепло
Для 45% жителей Самары деньги — это в первую очередь необходимость.
37% жителей Самары видят в деньгах свободу
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
11 октября начнется распределение свободных мест в детсадах Самары
Для мониторинга параметров дорожного движения специалисты компании смонтировали 538 программно-аппаратных комплексов.
«Ростелеком» установил в Самарско-Тольяттинской агломерации транспортную систему с интеллектом
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
Вячеслав Федорищев поздравил Владимира Путина с днем рождения
Вячеслав Федорищев поздравил Владимира Путина с днем рождения
Соотечественники, переехавшие из-за рубежа, получают поддержку в Самарской области
Соотечественники, переехавшие из-за рубежа, получают поддержку в Самарской области
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей

7 октября 2024 13:27
119
В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 4 по 6 октября 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 45 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 183 водителей. Несмотря на выписанные требования, 6 водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлен административный материал, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.
Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 34 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 28 правонарушения со стороны пешеходов и 31 со стороны водителей.
От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 101 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники областной Госавтоинспекции приняли участие в брифинге, посвященном изменениям в правилах установки камер на дорогах
03 октября 2024, 10:00
Сотрудники областной Госавтоинспекции приняли участие в брифинге, посвященном изменениям в правилах установки камер на дорогах
Они рассказали о том, как камеры фиксации нарушений помогают контролировать ситуацию на дорогах и предотвращать аварии. Общество
476
В выходные в Самарской области сотрудники ГАИ традиционно выходят на усиленный режим несения службы
27 сентября 2024, 10:18
В выходные в Самарской области сотрудники ГАИ традиционно выходят на усиленный режим несения службы
Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или... Общество
654
В Самарской области Госавтоиспекторы провели со школьниками акцию «Трафарет безопасности»
25 сентября 2024, 13:00
В Самарской области Госавтоиспекторы провели со школьниками акцию «Трафарет безопасности»
Мероприятие прошло совместно с «Движением Первых». Общество
561
В центре внимания
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
97
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
7 октября 2024  13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
129
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
523
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
725
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
829
Весь список