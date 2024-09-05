В Самарской области в три раза уменьшилось количество лесных пожаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.
«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы
Возбуждено уголовное дело.
35-летний бухгалтер отдал мошенникам 500 тысяч рублей,которые откладывал на подарок супруге
В четырех школах города успешно действуют инженерно-технические классы ТОАЗа с углубленным изучением химии, физики и информатики.
«Тольяттиазот» поздравил школьников Тольятти с началом учебного года
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
С 6 по 11 сентября в большинстве районов губернии сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
В завершении встречи юношам и девушкам пожелали быть настоящими патриотами своей Родины.
Полицейские и общественниками совместно с «Движением первых» вручили паспорта юным гражданам региона
В сети Интернет среди молодежи распространяется "мифическая" информация о заботе и красоте кожи, следуя которой можно существенно навредить здоровью.
Главный дерматовенеролог региона рассказал об опасности советов о здоровье кожи из непроверенных источников
Регион внедрит инновационную систему контроля безопасности и эффективности назначений лекарственных препаратов на основе доказательной медицины.
Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед»
Среднесуточная численность движения по автомобильной дороге составляет более 7 тысяч автомобилей.
В губернии завершили ремонт дороги Похвистнево-Клявлино
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.93
0.32
EUR 98.07
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области в три раза уменьшилось количество лесных пожаров

5 сентября 2024 11:53
159
В Самарской области в три раза уменьшилось количество лесных пожаров

В этом году в регионе ликвидировали 16 лесных пожаров и 15 – ландшафтных. За аналогичный период прошлого года их было больше 50. Вовремя обнаружить и локализовать пожар помогает техника, приобретенная по нацпроекту «Экология». Недавно поступил новый вахтовый автобус, и теперь парк лесопожарной техники Самарской области оснащён на 100%.

«Новый отечественный автобус-вахта предназначен для перевозки к месту тушения 22 бойцов вместе с оборудованием. Полноприводный автомобиль отлично подходит для использования весной и осенью, когда грунтовые дороги становятся труднопроходимыми», – объясняет замдиректора госучреждения «Самаралес» Владимир Горячкин.

В регионе 17 пожарно-химических станций, которые укомплектованы пожарными автомобилями, колёсными и лесопожарными тракторами, бульдозерами, патрульными машинами, автобусами. Есть и противопожарный катер, а также полуприцеп с тягачом. Всего по нацпроекту «Экология» закуплено 111 единиц техники и 1109 единиц оборудования. Благодаря полной оснащённости ежедневно на патруль выезжают 30 экипажей. Это позволяет своевременно обнаружить и локализовать пожар.

«Конечно, это колоссальная помощь для наших пожарных формирований. Очень важно вовремя обнаружить возгорание и не дать ему разрастить до крупного пожара», – добавил Горячкин. 

Помимо наземного и водного патрулирования ситуацию контролируют 45 видеокамер на вышках, которые покрывают почти 90% лесного фонда губернии. Система работает с помощью специальной программы «Лесохранитель».

«Камера поворачивается на 360 градусов и видит на расстоянии 35 километров. Если где-то есть задымление, то камера срабатывает, по информатору мы определяем в каком лесничестве возгорание, отправляем на место лесную охрану и технику с ближайшей станции», – рассказывает начальник региональной диспетчерской службы «Самаралеса» Елена Авсиевич.

Для сохранения лесов специалисты проводят и целый комплекс противопожарных мероприятий. Здесь также на помощь приходит новая техника. Среди приобретений этого года – универсальный трактор на базе МТЗ. На нем установлен лесной плуг, но подвес позволяет использовать разное оборудование: для вспашки земли, разбора завалов, перевозки воды. Благодаря таким обновлениям сегодня уже прочищено более 19 тыс. км. минерализованных полос, реконструировано почти 30 км лесных дорог. Кроме того, специалисты «Самаралеса» строят и обновляют зоны отдыха для комфортного и безопасного пребывания жителей в лесу.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Хворостянском районе на 500 кв. метрах горела кровля неэксплуатируемого здания
05 сентября 2024, 11:04
В Хворостянском районе на 500 кв. метрах горела кровля неэксплуатируемого здания
Задействованы 4 пожарных автоцистерны. Происшествия
160
Сухая трава: в Безенчукском районе ликвидировали пожар на площади 700 кв. метров
03 сентября 2024, 10:53
Сухая трава: в Безенчукском районе ликвидировали пожар на площади 700 кв. метров
На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и 3 ранцевых огнетушителя. Происшествия
518
2 сентября утром в Кинель-Черкасском районе горел дом
02 сентября 2024, 13:39
2 сентября утром в Кинель-Черкасском районе горел дом
Территориальные огнеборцы ликвидировали пожар жилого дома на площади 30 квадратных метров. Происшествия
585
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы.
5 сентября 2024  15:29
«В Программе развития региона отражены решения проблем, которые волнуют людей» -  глава области Вячеслав Федорищев обозначил основные направления работы
118
В ночь на 6 сентября в Самарской области снова ожидают заморозки
5 сентября 2024  13:30
В ночь на 6 сентября в Самарской области снова ожидают заморозки
175
Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2024  12:03
Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций
274
в Самаре работодатели готовы обеспечить жильем более 6 тысяч специалистов
5 сентября 2024  10:36
В Самаре работодатели готовы обеспечить жильем более 6 тысяч специалистов
196
Володин в Самаре выступил против переезда семей трудовых мигрантов в Россию
5 сентября 2024  10:00
Володин в Самаре выступил против переезда семей трудовых мигрантов в Россию
221
Весь список