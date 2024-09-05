В Самарской области в три раза уменьшилось количество лесных пожаров

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В этом году в регионе ликвидировали 16 лесных пожаров и 15 – ландшафтных. За аналогичный период прошлого года их было больше 50. Вовремя обнаружить и локализовать пожар помогает техника, приобретенная по нацпроекту «Экология». Недавно поступил новый вахтовый автобус, и теперь парк лесопожарной техники Самарской области оснащён на 100%.

«Новый отечественный автобус-вахта предназначен для перевозки к месту тушения 22 бойцов вместе с оборудованием. Полноприводный автомобиль отлично подходит для использования весной и осенью, когда грунтовые дороги становятся труднопроходимыми», – объясняет замдиректора госучреждения «Самаралес» Владимир Горячкин.

В регионе 17 пожарно-химических станций, которые укомплектованы пожарными автомобилями, колёсными и лесопожарными тракторами, бульдозерами, патрульными машинами, автобусами. Есть и противопожарный катер, а также полуприцеп с тягачом. Всего по нацпроекту «Экология» закуплено 111 единиц техники и 1109 единиц оборудования. Благодаря полной оснащённости ежедневно на патруль выезжают 30 экипажей. Это позволяет своевременно обнаружить и локализовать пожар.

«Конечно, это колоссальная помощь для наших пожарных формирований. Очень важно вовремя обнаружить возгорание и не дать ему разрастить до крупного пожара», – добавил Горячкин.

Помимо наземного и водного патрулирования ситуацию контролируют 45 видеокамер на вышках, которые покрывают почти 90% лесного фонда губернии. Система работает с помощью специальной программы «Лесохранитель».

«Камера поворачивается на 360 градусов и видит на расстоянии 35 километров. Если где-то есть задымление, то камера срабатывает, по информатору мы определяем в каком лесничестве возгорание, отправляем на место лесную охрану и технику с ближайшей станции», – рассказывает начальник региональной диспетчерской службы «Самаралеса» Елена Авсиевич.

Для сохранения лесов специалисты проводят и целый комплекс противопожарных мероприятий. Здесь также на помощь приходит новая техника. Среди приобретений этого года – универсальный трактор на базе МТЗ. На нем установлен лесной плуг, но подвес позволяет использовать разное оборудование: для вспашки земли, разбора завалов, перевозки воды. Благодаря таким обновлениям сегодня уже прочищено более 19 тыс. км. минерализованных полос, реконструировано почти 30 км лесных дорог. Кроме того, специалисты «Самаралеса» строят и обновляют зоны отдыха для комфортного и безопасного пребывания жителей в лесу.