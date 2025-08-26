В Самарской области в шторм перевернулась надувная лодка с людьми

125

25 августа в Сызранском районе на реке Волга разыгрался шторм. В районе поселка Переволоки от высокой волны перевернулась надувная лодка. Два человека оказались в воде. В 17.53 для оказания помощи терпящим бедствие на воде на спасательном катере вышли спасатели Поисково-спасательного отряда города Октябрьск. Около часа потребовалось спасателям, что бы добраться до места происшествия. Работа осложнялась высокой волной и мелководьем. В 19:10 пострадавших доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.