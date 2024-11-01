В Самарской области в селе Гвардейцы горел дом

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Борские огнеборцы успешно ликвидировали возгорание на площади 70 квадратных метров.



Сегодня в 7 часов 41 минуту диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что горит дом в селе Гвардейцы.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 10 человек и добровольная пожарная команда села Гвардейцы.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит деревянный дом на площади 70 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».

В 7 часов 57 минут пожар был локализован. В 8 часов 7 минут – объявлена ликвидация открытого горения. В 9 часов 59 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

Причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"