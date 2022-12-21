В Самарской области в результате вмешательства прокурора в бюджет взыскано свыше 20 млн рублей

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Арбитражным судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры области о признании недействительными дополнительных соглашений к муниципальному контракту в сфере реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения на территориях внутригородских районов.

Проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства дополнительными соглашениями департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о.Самара с подрядчиком увеличена цена контракта на сумму свыше предусмотренных законом лимитов.

Суд согласился с позицией прокурора, и, несмотря на фактическое выполнение работ по контракту, применил последствия признания недействительными сделок, взыскав с исполнителя в бюджет свыше 20 млн рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу, пишет облпрокуратура.