В Самарской области в пяти районах ввели карантин

В регионе обнаружили опасное заболевание. Очаги зафиксированы не менее, чем в пяти районах области. Лейкоз крупного рогатого скота нашли в двух фермерских и 29 личных подсобных хозяйствах. Власти ввели карантин, пишет 63.ру.
Лейкоз крупного рогатого скота нашли в 7 населенных пунктах. Вот их список:
поселок Ленинский Красноармейского района;
село Сиделькино Челно-Вершинского района
села Языково и Благодаровка Борского района;
село Натальино Безенчукского района;
поселки Подлесный и Тростянка Красноярского района.
— Вывозить их этих очагов восприимчивых к лейкозу животных можно только на убой. Заходить на территорию можно только персоналу и специалистам ветслужбы, — следует из приказа Департамента ветеринарии Самарской области.
Также в эпизоотической зоне запретили:
сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных;
использование быков-производителей для случки;
совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках больных и здоровых животных;
совместное доение больных, инфицированных и здоровых животных;
использование для доения больных, инфицированных и здоровых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;
сбор в общую емкость молока от больных, инфицированных и здоровых коров;
получение крови от животных-продуцентов;
использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;
проведение отелов здоровых, больных и инфицированных животных в одном помещении;
совместный выпас больных, инфицированных и здоровых животных;
проведение сельхозярмарок.
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