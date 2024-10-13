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В Самарской области в пяти районах ввели карантин

13 октября 2024 13:54
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В Самарской области в пяти районах ввели карантин

В регионе обнаружили опасное заболевание. Очаги зафиксированы не менее, чем в пяти районах области. Лейкоз крупного рогатого скота нашли в двух фермерских и 29 личных подсобных хозяйствах. Власти ввели карантин, пишет 63.ру.

Лейкоз крупного рогатого скота нашли в 7 населенных пунктах. Вот их список:

  • поселок Ленинский Красноармейского района;

  • село Сиделькино Челно-Вершинского района

  • села Языково и Благодаровка Борского района;

  • село Натальино Безенчукского района;

  • поселки Подлесный и Тростянка Красноярского района.

— Вывозить их этих очагов восприимчивых к лейкозу животных можно только на убой. Заходить на территорию можно только персоналу и специалистам ветслужбы, — следует из приказа Департамента ветеринарии Самарской области.

Также в эпизоотической зоне запретили:

  • сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных;

  • использование быков-производителей для случки;

  • совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках больных и здоровых животных;

  • совместное доение больных, инфицированных и здоровых животных;

  • использование для доения больных, инфицированных и здоровых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

  • сбор в общую емкость молока от больных, инфицированных и здоровых коров;

  • получение крови от животных-продуцентов;

  • использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

  • использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

  • проведение отелов здоровых, больных и инфицированных животных в одном помещении;

  • совместный выпас больных, инфицированных и здоровых животных;

  • проведение сельхозярмарок.

Фото pxhere.com

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