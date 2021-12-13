В Самарской области в один день в двух ДТП пострадали двое детей-ровесников

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12 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 14:00 в Кинельком районе. Женщина-водитель 1989 года рождения, стаж вождения которой составляет 9 лет, двигалась на автомобиле «Hyundai Santa Fe» по автодороге «Усть-Кинельский-Новый-Сарбай». Она, совершила выезд на полосу встречного движения с последующим съездом с дороги в левый кювет и опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка-пассажир, 2013 года рождения, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП произошло в 18:20 в Самаре. Водитель 1986 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в текущем году привлекался 8 раз, двигался на автомобиле «LADA Largus» по ул. Мичурина. На регулируемом перекрестке, при повороте налево на ул. Луначарского в направлении ул. Гая, он не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении и совершил столкновение с автомобилем «LADA NIVA», под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП пострадала девочка-пассажир внедорожника, 2013 года рождения, она была госпитализирована.