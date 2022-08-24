В Самарской области в один день в ДТП пострадали две автомобилистки

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23 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с 6 пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 21:50 в Автозаводском районе г. Тольятти. 41-летняя женщина- водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Granta», двигалась по ул. Вокзальной в направлении ул. Борковской. В пути следования, в районе дома № 50А, на регулируемом перекрестке, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не предоставила преимущество в движении автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением 19-летнего водителя, который следовал в прямом встречном направлении, и допустила столкновение с ним. С места происшествия госпитализирована женщина-водитель.

Еще одно ДТП произошло в 15:15 в красноярском районе. 65-летний водитель, управляя автомобилем «Renault Sandero», двигался по автодороге «Волжский-Курумоч-Урал» в сторону п. Курумоч. В пути следования, на 1 км, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на стоящее транспортное средство «Mazda Demio» под управление 51-летней женщины-водителя, которая находилась на проезжей части. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирована женщина-водитель.