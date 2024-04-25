В Самарской области в лесу заблудился пожилой грибник

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23 апреля оперативному дежурному поступило сообщение, что в лесу в районе села Чекалино Сергиевского района потерялся пожилой мужчина 1955 года рождения. За помощью к спасателям обратились родственники потерявшегося. После сбора грибов, в назначенное время он не вышел к месту сбора. В 19.00 он позвонил и сообщил, что движется по оврагу. Затем телефон оказался выключен. В 23.50 на поиски были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области.

Совместно с сотрудниками полиции и лесниками спасатели начали поиски в лесном массиве. В ходе осмотра потерявшегося обнаружили на следующий день в 08.20. Мужчину проводили до места стоянки его автомобиля и передали родственникам. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает ПСС Самарской области.