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В Самарской области в ДТП погибли два человека

29 января 2022 23:22
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Сотрудники полиции выясняют подробности и обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 29 января, в 19:00 на автодороге Волжский-Курумоч-М 5 Урал, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По предварительной информации, водитель автомобиля «КИА Спортаж», женщина, которая двигалась со стороны Тольятти в сторону Самары, допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Лада Гранта».

В результате на месте ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Выясняются причины произошедшего.  

Организовано регулирование движения для беспрепятственного проезда автотранспорта. 

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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