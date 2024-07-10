В Самарской области в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки

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Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, ДТП случилось 10 июля в 10:00 на автодороге Сызрань-Шигоны-Волжский Утес. Там столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2115. Судя по фотографиям с места ЧП, отечественную легковушку буквально смяло от удара. Сообщается, что ее водитель погиб.



В деталях произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Также на месте работают сотрудники пожарно-спасательной части № 185 Центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Специалисты отключили аккумуляторные батареи и смыли горюче-смазочные материалы с дороги, пишет Сова.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области