В Самарской области в ДТП погиб мотоциклист

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Смертельная авария произошла ранним утром в Сызранском районе.

По предварительным данным сотрудников полиции, авария случилась в воскресенье в 4:40. 42-летний мужчина на мотоцикле Yamaha ехал из Сызрани. В районе дома № 10 в переулке Вязовом села Уваровка он наехал на железное ограждение. В результате транспортное средство съехало в кювет по ходу движения.



Водитель погиб на месте происшествия.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Сова.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области