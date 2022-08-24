В Самарской области в ДТП на загородной трассе погибла несовершеннолетняя велосипедистка

59

Поздним вечером 23 августа в Кинельском районе Самарской области произошла трагедия. Под колесами автомобиля на загородной трассе погибла несовершеннолетняя велосипедистка.

Куда направлялась 16-летняя девушка на своем двухколёсном друге - неизвестно. По предварительным данным ГИБДД, в 22:10 на автодороге "Кинель-Богатое-Борское", недалеко от села Бобровка автомобиль "Мерседес" сбил юную велосипедистку. Она пыталась пересечь проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Увы, девочка скончалась от ранений на месте происшествия. Прибывшие медики могли только констатировать её смерть. Обстоятельства произошедшего ещё предстоит полностью прояснить правоохранителям, пишет ГТРК Самара.

Фото: ГУ МВД по Самарской области