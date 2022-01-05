В Самарской области в бане нашли тела женщины и ребенка

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В Самарской области по факту обнаружения тел женщины 1977 года рождения и 9- летней девочки без признаков жизни проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 4 января 2022 года в вечернее время в помещении бани, расположенной на территории частного владения по улице Кооперативной села Мордовская Селитьба в Сергиевском районе Самарской области, обнаружены тела женщины 1977 года рождения и ребенка 2012 года рождения без признаков жизни. По предварительным данным причиной гибели послужило отравление продуктами горения.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК.