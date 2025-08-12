В Самарской области в августе утонули 4 человека

98

Пресс-служба областного МЧС предоставила обновленную информацию о несчастных случаях на водных объектах Самарского региона. К глубокому сожалению, зафиксирована гибель четырех человек.

Согласно предоставленным данным, 4 августа в реке Волга, в границах Промышленного района, трагически погиб мужчина 59 лет. В тот же день в городе Сызрань было обнаружено тело утонувшего пенсионера в возрасте 72 лет. 8 августа в Ставропольском районе утонул житель Самары 41 года. 9 августа спасатели извлекли из воды тело погибшего мужчины 30 лет.

Кроме того, сообщается об успешном спасении двух человек. Вблизи пляжа "Лазурный", расположенного в Промышленном районе, произошло столкновение двух водных мотоциклов. В результате данного происшествия два мужчины получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, пишет АиФ-Самара.