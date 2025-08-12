Я нашел ошибку
Главные новости:
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области в августе утонули 4 человека

12 августа 2025 11:26
98
В Самарской области в августе утонули 4 человека

Пресс-служба областного МЧС предоставила обновленную информацию о несчастных случаях на водных объектах Самарского региона. К глубокому сожалению, зафиксирована гибель четырех человек.

Согласно предоставленным данным, 4 августа в реке Волга, в границах Промышленного района, трагически погиб мужчина 59 лет. В тот же день в городе Сызрань было обнаружено тело утонувшего пенсионера в возрасте 72 лет. 8 августа в Ставропольском районе утонул житель Самары 41 года. 9 августа спасатели извлекли из воды тело погибшего мужчины 30 лет.

Кроме того, сообщается об успешном спасении двух человек. Вблизи пляжа "Лазурный", расположенного в Промышленном районе, произошло столкновение двух водных мотоциклов. В результате данного происшествия два мужчины получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, пишет АиФ-Самара.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
Весь список