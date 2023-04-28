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В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств

28 апреля 2023 10:47
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В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области (IV класс пожарной опасности) установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 28.04.2023 по 01.05.2023 года включительно на территории следующих лесничеств Самарской области: Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Клявлинское, Красноярское, Кошкинское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское, Шенталинское.

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)2310063.

 

 

 

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