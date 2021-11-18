В Самарской области установлен причастный к созданию и использованию вредоносных программ

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В ходе оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области установлен житель региона, причастный к созданию и использованию вредоносных программ в целях информационных воздействий и получения неправомерного доступа к объектам информационной инфраструктуры РФ.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело.

29.10.2021 решением Сызранского городского суда фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.273 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.