155

Уникальный гербарный фонд Самарского политеха превысил 800 листов.



В мае в Самарском политехе пополнилась специализированная гербарная коллекция, которая формируется с 2020 года. Гербарий собирают студенты-экологи под руководством доцента кафедры «Химическая технология и промышленная экология» кандидата биологических наук Ольгой Козловской. Уникальность коллекции в том, что в нее входят сорные растения с антропогенно нарушенных территорий. Другого такого гербария в Самарской области нет. Уже сейчас в нём более 800 образцов.



– Часть образцов нам передали сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН, - рассказывает Ольга Козловская. – Мы собираем гербарий с научной целью, на его основе студенты пишут курсовые и дипломные работы, научные статьи. Он очень помог при составлении «Черной книги растений Самарской области», куда внесены наиболее агрессивные виды, которые наносят урон естественному биоразнообразию региона.

Студенты занимаются сбором гербарных образцов во время полевого сезона (с мая по октябрь). Коллекция регулярно пополняется после экспедиций по антропогенно нарушенным территориям. В гербарии представлено не менее 45 видов инвазивных растений (растения-агрессоры, вторгшиеся и натурализовавшиеся на какой-либо территории и оказывающие негативное воздействие на аборигенные виды), а также обилие иных сорных растений.



Политеховцы намерены добиться внесения своей коллекции в Index Herbariorum (система, содержащая сведения о действующих гербарных коллекциях во всем мире) с присвоением уникального буквенного кода – акронима. Также есть идея сделать открытым доступ к электронной базе данных сорных растений, чтобы желающие могли получить о них подробную информацию.



К слову, в Index Herbariorum могут быть зарегистрированы гербарии учреждений, в которых достоверное количество образцов превышает 5000, включая неинсерированные сборы. (Инсерация - это процедура помещения гербарных материалов на постоянное хранение). К фондам таких гербариев обеспечивается свободный доступ ботаников.