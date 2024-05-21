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Составлен рейтинг любимых брендов одежды жителей Самары

21 мая 2024 09:59
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Составлен рейтинг любимых брендов одежды жителей Самары

По данным аналитиков Авито, женская одежда с цветочным принтом на платформе в марте и апреле стала продаваться в 2 раза чаще, чем зимой. Специалисты изучили, как изменился спрос на различную одежду в 2024 году относительно прошлого года в связи с появлением и развитием новых модных трендов, а также с приходом весны. Также аналитики платформы назвали самые популярные российские бренды в 2024 году.

 

Жители Самары переодеваются в гранж и «y2k»

Исследование показало, что за год продажи женской одежды в стиле «гранж» выросли в 3 раза. Как правило, такая стилистика включает в себя потертые джинсы, рубашки в клетку, куртки-косухи, «рваные» свитеры. 

Продажи одежды в эстетике «y2k» за год выросли тоже в 3 раза. Это яркий, экспрессивный стиль, родом из конца 90-х и начала 00-х годов, включает кроп-топы, мини-юбки, массивные кроссовки, туфли на платформе. 

Кроме того, жители Самары в 2024 году стали чаще приобретать женственную одежду — предметы гардероба с цветочным принтом за год выросли в продажах на 17%, с кружевами — на 20%.

А вот изделия из кожи теряют позиции. Продажи кожаной одежды снизились на площадке на 13%.

Цветы, горошек, бахрома — главные весенние тренды года

Перед летом заметно вырос интерес к летним трендам. Одежда с цветочным принтом в марте-апреле продавалась в 2 раза чаще, чем в январе-феврале 2024 года. Еще один популярный принт — горошек, покупали чаще на 54%.

Этой весной стали чаще следовать трендам, которые получили мировую популярность в этом сезоне. Например, изделия с сеткой стали покупать чаще на 60%.

 

Какие российские бренды стали лидерами продаж 2024

Возглавляет топ российских брендов на Авито по доле продаж в общем объеме «Эконика». Вещи от этого бренда в ресейле продаются на платформе в среднем по 3 300 рублей, новые — по 4 700 рублей. В первом квартале 2024 года продажи этого бренда выросли на площадке на 97% за год.

На втором месте — Lime. Товары «с рук» продаются в среднем за 1 300 рублей, с бирками — за 2 600 рублей, в целом продажи выросли на 35% за год.

Далее в топе — Love Republic. Пользователи из Самары стали на 29% чаще покупать товары бренда. Найти варианты на платформе можно в среднем за 970 рублей в ресейле и 2 100 рублей — новые. 

Четвертое место занял бренд «Снежная королева». На Авито можно найти в среднем за 4 700 рублей экземпляр в ресейле или новый за 5 200 рублей. Продажи этого бренда выросли за год на 54%.

На пятой строчке в десятке популярных российских брендов — Ralf Ringer. Можно найти варианты «с рук» за 1 600 рублей или новые за 2 800 рублей в среднем.

В список лидеров по доле продаж по итогам первого квартала также попали такие бренды, как USHATÁVA, 2MOOD, 12 STOREEZ и Tj Collection. Также среди популярных российских брендов, которые заметно выросли в продажах за год на Авито — Monochrome с ростом продаж в 81%, Gate 31 (плюс 64%, SHU (плюс 11%), и ZNY (более, чем в 10 раз). Вещи от Monochrome продаются в среднем по 15 000 рублей, другие бренды в ресейле покупают в среднем за 3 500 рублей.

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