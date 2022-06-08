В Самарской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП: двое погибших

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С места аварии комментирует командир отдельного взвода ДПС ОГИБДД О МВД России по Красноярскому району капитан полиции Андрей Тарзилов.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 07.06.2022 в 23:10 час. на 1,150 км а/д «Самара-Пугачев-Энгельс- Волгоград» 26-летний водитель (к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался 32 раза), управляя автомобилем LADA Kalina, в котором находился пассажир 1991 года рождения, двигаясь со стороны г. Алексеевка в сторону г. Тольятти, в месте, где обгон запрещен, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством Scania под управлением 58-летнего водителя (к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался 2 раза), который перевозил груз - пиломатериалы из сосны.

Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте ДТП.

В настоящее время движение по трассе восстановлено, сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

ГИБДД призывает автомобилистов быть осторожнее на федеральных и загородных автодорогах, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, а также соблюдать режим труда и отдыха.

Также Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о пункте ПДД 11.1: прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.