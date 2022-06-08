В Самарской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП: двое погибших

С места аварии комментирует командир отдельного взвода ДПС ОГИБДД О МВД России по Красноярскому району капитан полиции Андрей Тарзилов.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 07.06.2022 в 23:10 час. на 1,150 км а/д «Самара-Пугачев-Энгельс-
Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте ДТП.
В настоящее время движение по трассе восстановлено, сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.
Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.
ГИБДД призывает автомобилистов быть осторожнее на федеральных и загородных автодорогах, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, а также соблюдать режим труда и отдыха.
Также Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о пункте ПДД 11.1: прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.