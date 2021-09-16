Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новокуйбышевске благоустроили дворы в рамках нацпроекта
В Новокуйбышевске благоустроили дворы в рамках нацпроекта
Россиян предупредили о еще большем похолодании
Россиян предупредили о еще большем похолодании
"Самарское речное пассажирское предприятие" назвали закредитованным и теряющим ликвидность
"Самарское речное пассажирское предприятие" назвали закредитованным и теряющим ликвидность
Продолжается приём заявок на V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»
Продолжается приём заявок на V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»
Две трети работников Самарской области пожаловались на коллег-сплетников
Две трети работников Самарской области пожаловались на коллег-сплетников
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом
Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом
Музыканты Росгвардии поздравили жителей Самары с юбилеем
Музыканты Росгвардии поздравили жителей Самары с юбилеем
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0.13
EUR 86.07
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области упавшее дерево убило рабочего

16 сентября 2021 09:31
121
В Самарской области упавшее дерево убило рабочего

В Самарской области проводится проверка по факту обнаружения в лесополосе тела мужчины 1976 года рождения без признаков жизни.

По версии следствия, мужчина состоял в должности охранника в обществе с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого является вырубка леса на территории Сергиевского района. В его обязанности входила охрана уже спиленных деревьев, а также распил поваленных деревьев. 15 сентября 2021 года мужчина отправился в лес валить деревья, в результате чего его придавило одним из упавших деревьев. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

Теги: падение деревьев СУ СК

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом
16 сентября 2021, 10:28
Житель Волжского района накинулся на знакомого с ножом
Мужчина с полученными травмами был госпитализирован. Криминал
47
В Тольятти расследовали гибель мужчины в сквере
16 сентября 2021, 09:45
В Тольятти расследовали гибель мужчины в сквере
Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 29-летний владелец одного из питейных заведений. Происшествия
107
В Самарской области задержали банду юных угонщиков
12 сентября 2021, 12:47
В Самарской области задержали банду юных угонщиков
Следователями выявлено 4 эпизода преступной деятельности обвиняемых. Криминал
744
В центре внимания
Участники обсудили ход избирательной кампании, вопросы обеспечения безопасности процесса голосования и доступности избирательных участков для всех групп населения.
16 сентября 2021  08:30
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
192
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
15 сентября 2021  12:47
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
396
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
15 сентября 2021  12:30
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
397
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
15 сентября 2021  12:18
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
372
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
15 сентября 2021  10:42
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
391
Весь список