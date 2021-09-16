В Самарской области упавшее дерево убило рабочего

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В Самарской области проводится проверка по факту обнаружения в лесополосе тела мужчины 1976 года рождения без признаков жизни.

По версии следствия, мужчина состоял в должности охранника в обществе с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого является вырубка леса на территории Сергиевского района. В его обязанности входила охрана уже спиленных деревьев, а также распил поваленных деревьев. 15 сентября 2021 года мужчина отправился в лес валить деревья, в результате чего его придавило одним из упавших деревьев. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.