В Самарской области уничтожат 4,5 тысячи пижам

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Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение из-за нарушения авторских прав 4,5 тысячи детских пижам с героями известных мультфильмов.

Индивидуального предпринимателя из г. Самары привез в областную столицу на реализацию свыше 4,5 тысяч пижамных комплектов с героями известным мультфильмов. Уполномоченные органы привлекли мужчину к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Рассмотрев материалы дела, суд назначил предпринимателю наказание в виде административного штрафа с конфискацией текстильных изделий.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство. Свыше 4,5 тысяч пижамных комплектов, являющихся предметом административного правонарушения конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.