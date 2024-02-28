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В Самарской области уничтожат 270 литров нелегального алкоголя

28 февраля 2024 10:29
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В Самарской области уничтожат 270 литров нелегального алкоголя

Судебными приставами Самарской области было отправлено на уничтожение 275 литров спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения.

Сразу трое жителей Елховского района Самарской области попались на незаконной перевозке немаркированной спиртосодержащей продукции. За допущенное нарушение в отношении мужчин был составлен административный протокол по ст. 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Рассмотрев материалы дела, суд принял решение назначить правонарушителями административные штрафы, а тары со спиртосодержащей продукцией конфисковать.

В отделении судебных приставов Елховского района Самарской области в отношении  мужчин были возбуждены исполнительные производства. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акты изъятия 55 бутылей спиртосодержащей продукции общим объемом 275 литров. Нелегально перемещаемый по территории Российской Федерации алкоголь передали на уничтожение.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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