В Самарской области уголовник поджёг два частных дома

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ЧП произошло 10 сентября, ночью, в селе Старая Балыкла Камышлинского района. Как передаёт «SHOT», 60-летний местный житель сильно напился и поджёг свой дом, а за ним - и дом соседа. Когда на место примчались полицейские, мужчина бросился на них с ножом.

Предупредительные выстрелы в воздух не помогли, и сотрудникам полиции пришлось стрелять ему по ногам. Сейчас мужчина находится в больнице с огнестрельным ранением и переломом ноги.

Выяснилось, что ранее злоумышленник уже был судим за убийство, разбой и поджог чужого имущества, пишет TLTgorod.