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В Самарской области тушили пожар на базе отдыха

30 июня 2025 11:56
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В Самарской области тушили пожар на базе отдыха

Угроза распространения огня на хвойные насаждения ликвидирована, пострадавших нет.

28 июня в 22 часа 34 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на базе отдыха «Роза Ветров» в районе села Екатериновка. На место пожара было направлено 3 расчета пожарно-спасательных частей №№ 110, 111 Отряда № 41.
По прибытии было установлено, что горит баня на площади 40 квадратных метров, есть угроза распространения огня на хвойные насаждения. На тушение пожара оперативно было подано 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы, полная ликвидация - объявлена 29 июня в 00 часов 47 минут.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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