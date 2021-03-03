В Самарской области суд признал 8-летнего велосипедиста инициатором ДТП

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Семья ребенка планирует оспорить вердикт.

Суд встал на сторону взрослого мужчины, а ребенка обвинил в совершении ДТП. Автомобилист с немаленьким стажем вождения выбрал себе совсем не равного соперника. В судебном порядке добился от семьи восьмилетнего мальчика оплаты крупной суммы денег за повреждения своего авто.

Май прошлого года выдался совсем неудачным для юного велосипедиста. В районе одного из садовых товариществ Самарской области он столкнулся с немецким кроссовером. Мнения сторон в вопросе инициатора происшествия разнятся. Водитель BMW утверждает, что выехал на пересечение, увидел мальчика и остановился, а ребенок, не успев затормозить, врезался в борт машины. Мама мальчика убеждена в обратном, со слов ребенка она рассказала следующее:

"Сын сначала не мог говорить, до того испугался, но потом отошел и рассказал, что ехал как обычно по проезду. Это окраина товарищества, движения там почти нет, дети на велосипедах здесь ездят постоянно, к тому же, это не дорога общего пользования, а, по сути, жилая зона. Сын начал поворачивать направо по своей стороне дороги, но BMW, которому не хватало места для поворота, срезал угол. Фактически, он выехал на встречную полосу движения, по которой ехал мой сын",- приводит слова мамы мальчика 63.ru

Виновником в таком нелепом ДТП районный суд признал несовершеннолетнего ребенка, сообщает издание. По версии следствия, ребенок нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения, в результате чего нанес повреждения автомобилю. К тому же, владелец иномарки документально все оформил, прибегнув к помощи аварийного комиссара. Однако, как сообщает 63.ru, автоюрист Борис Стуков, представляющий интересы семьи, отмечает, что водитель BMW отъехал с места реального наезда, о чем, по его словам, свидетельствуют следы торможения заднего колеса: при оформлении ДТП они оказались на уровне переднего колеса. Адвокат считает, что в целом повреждения автомобиля БМВ говорят сами за себя. Имеются следы в районе переднего зеркала, а также продольные царапины и отметины вдоль всего левого борта. Отсюда и возникают сомнения, вероятнее всего, удар не был точечным, как при наезде велосипедиста на стоящий автомобиль, а наоборот, скользящим, обращает внимание журналистов эксперт.

В качестве компенсации водитель BMW потребовал от семьи около 100 тысяч рублей: 70 тысяч — ущерб, еще 30 тысяч — услуги представителя. Районный суд обязал выплатить сумму меньше, но не намного - 72 тысячи рублей. Свою роль сыграл и тот факт, что ребенок до 14 лет не имеет права движения по проезжей части, потому что для этих целей следует использовать только пешеходные зоны или специально оборудованные детские (спортивные) площадки. В свою очередь, сторона ребенка планирует оспорить данное решение уже в областном суде, пишет ГТРК Самара.