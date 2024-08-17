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В Самарской области спасли мужчину, зажатого в салоне машины

17 августа 2024 13:15
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В Самарской области спасли мужчину, зажатого в салоне машины

17 августа спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия в Кинельском районе. На третьем километре автодороги Спиридоновка-Домашка съехал в кювет легковой автомобиль. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне аварийного автомобиля.

Днем ранее родственники пострадавшего обратились за помощью. Мужчина перестал выходить на связь. С помощью квадрокоптера, Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт обнаружил съехавший в кювет автомобиль в 40 метрах от дорожного покрытия. В 6.30 для деблокирования пострадавшего на место происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Спасатели извлекли пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. В 07.46 спасательные работы на месте происшествия были окончены.

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