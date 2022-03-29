В Самарской области спасатели разрезали машину, чтобы достать пострадавших в ДТП

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд арестовал мужчину на срок до 27 мая.
Суд арестовал бойца ММА Максима Новоселова за изнасилование 18-летней девушки в Москве
Сотрудники ГИБДД и ФССП выявляют неплательщиков штрафов с помощью аппаратно-программного комплекса. 
Госавтоинспекция региона проводит рейдовые мероприятия с использованием комплекса «Дорожный пристав»    
Сейчас начался новый этап – реконструкция аэротеков.
"РКС-Самара" начали новый этап модернизации ГОКС
"Нова" обеспечила себе участие в суперфинале, в котором встретятся два лучших клуба по итогам чемпионата.
Волейбольный клуб «Нова» провел два матча в Казани 
Губернатор поставил задачу прохождение всех заявок контролировать и сопровождать профильным министерствам.
Еще несколько предприятий региона включены в федеральный список системообразующих
В Самаре за сутки заболел 191 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Продолжается аварийно-ямочный ремонт на улице Магистральной.
Дорожные службы Самары продолжают работы по аварийно-ямочному ремонту
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.71
-1.95
EUR 102.67
-2.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области спасатели разрезали машину, чтобы достать пострадавших в ДТП

29 марта 2022 13:35
161
В Самарской области спасатели разрезали машину, чтобы достать пострадавших в ДТП

29 марта на 33 километре трассы Р-229 произошло дорожно-транспортное происшествие. Сильный снегопад и скользкая дорога около поселка Журавли послужили причиной столкновения во встречном направлении грузового и легкового автомобиля Лада «Гранта». В легковом автомобиле находились 4 человека. Троих пассажиров госпитализировали с различными травмами. Водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля.

Для его извлечения и передачи бригаде скорой помощи требовалась помощь спасателей. В 08.52 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Моторный отсек и салон легкового автомобиля получили значительные повреждения. Водитель, находящийся в салоне аварийного автомобиля находился в сознании. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 10.44 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать безопасную скорость в сложных погодных условиях, сообщает ПСС по Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
159
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
144
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
183
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
224
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
441
Весь список