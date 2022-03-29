В Самарской области спасатели разрезали машину, чтобы достать пострадавших в ДТП

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29 марта на 33 километре трассы Р-229 произошло дорожно-транспортное происшествие. Сильный снегопад и скользкая дорога около поселка Журавли послужили причиной столкновения во встречном направлении грузового и легкового автомобиля Лада «Гранта». В легковом автомобиле находились 4 человека. Троих пассажиров госпитализировали с различными травмами. Водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля.

Для его извлечения и передачи бригаде скорой помощи требовалась помощь спасателей. В 08.52 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Моторный отсек и салон легкового автомобиля получили значительные повреждения. Водитель, находящийся в салоне аварийного автомобиля находился в сознании. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 10.44 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать безопасную скорость в сложных погодных условиях, сообщает ПСС по Самарской области.