В Самарской области спасатели продолжают работу на территориях, подтопленных паводковыми водами реки Самара

С утра 16 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области перешли на круглосуточное дежурство на подтопленных территориях паводковыми водами реки Самара в поселке Подлесный Волжского района.

С 17 апреля, по просьбе главы поселения и в связи с сохранением высокого уровня паводковых вод, для обеспечения безопасности жителей в зоне подтопления несут дежурство спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области и спасатели Поисково-спасательного отряда специального назначения. По состоянию на 17 апреля в обеспечение безопасности населения во время весеннего паводка задействовано 6 спасателей, 2 автомобиля и два плавсредства.

Спасатели отслеживают уровень воды в реке Самара и в случае необходимости, будет проведена эвакуации населения из наиболее опасных районов, сообщает ПСС Самарской области.