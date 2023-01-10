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В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса

10 января 2023 12:40
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В Самарской области сотрудники полиции пришли на помощь замерзавшим пассажирам автобуса

Сегодня, 10 января в 5:43 утра в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение, что на 95 километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» у рейсового автобуса, следовавшего из Актобе (Казахстан) в Самару, замерзло топливо. Водитель был вынужден остановиться на обочине. В салоне находилось 38 пассажиров, в том числе 7 детей. На данном участке температура воздуха в тот момент составляла минус 34 градуса.

Через считанные минуты на место происшествия прибыли подполковник полиции Александр Ильин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, экипаж ДПС в составе инспекторов капитана полиции Сергея Апанасова и лейтенанта полиции Сергея Абрашкина, а также майор полиции Юлия Денисова, старший инспектор ПДН. Оценив обстановку, сотрудники полиции пересадили семью с детьми отогреваться в патрульный автомобиль, убедились в том, что вторую семью с несовершеннолетними забрали родственники, после чего доставили родителей и юных пассажиров в пункт обогрева. Затем полицейские и сотрудники МЧС оперативно организовали эвакуацию оставшихся пассажиров в безопасное место, где для них было организовано горячее питание.

Сотрудники ГИБДД остались с водителем и помогали устранить неисправность, отогревая топливо в баке тепловыми пушками. Уже к 9 часам утра проблема была решена, и автобус смог успешно продолжить свой путь. В настоящий момент все пассажиры добрались до места назначения.

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