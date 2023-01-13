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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции в мороз оказали помощь водителю большегруза

13 января 2023 13:03
148
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю большегруза

В вечернее время сотрудники ДПС МО МВД России "Клявлинский" лейтенант полиции Фанис Мустакимов и капитан полиции Алексей Иванов находились на маршруте патрулирования федеральной трассы «М5-Урал». На 1177 км автодороги внимание инспекторов привлек большегруз «Mercedes-Benz», стоявший на обочине с заглушенным двигателем.

Учитывая погодные условия, а именно низкую отрицательную температуру – 30 градусов, сотрудники полиции поспешили к автомашине. Со слов водителя, который возвращался из дальней командировки с Юго-Западной Азии в Новосибирск, инспекторы узнали, что у грузовика замерзло топливо, а в одиночку запустить двигатель и продолжить движение дальнобойщик не смог.

Госавтоинспекторы пересадили замерзающего мужчину в служебный автотранспорт, напоили его горячим чаем, помогли приобрести необходимые запчасти и совместными усилиями запустили двигатель фуры.

Убедившись в работоспособности автомашины и сообщив дальнобойщику местонахождение ближайшего пункта обогрева, инспекторы ДПС вернулись на маршрут патрулирования.

В настоящее время сотрудники полиции оказывают содействие водителям и регулируют движение. Водители, которые попали в беду на трассе, в любой момент могут обратиться по телефону 8(846)333-58-01 в Госавтоинспекцию.

Теги: БДД

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