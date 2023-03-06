Я нашел ошибку
Главные новости:
Машинист электропоезда в Самарской области перевел мошенникам более 1 миллиона рублей
Машинист электропоезда в Самарской области перевел мошенникам более 1 миллиона рублей
Исследование показало доступность бензина для жителей регионов России
Исследование показало доступность бензина для жителей регионов России
В Самарской области сотрудники ДПС оказали помощь водителю большегруза
В Самарской области сотрудники ДПС оказали помощь водителю большегруза
Самарские мужчины рассказали, сколько денег потратили на подарки для женщин-коллег к 8 марта
Самарские мужчины рассказали, сколько денег потратили на подарки для женщин-коллег к 8 марта
Самарская область - в топ-10 в Приволжском ФО по числу отдыхающих на тысячу жителей
Самарская область - в топ-10 в Приволжском ФО по числу отдыхающих на тысячу жителей
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
Лед в Антарктиде растаял до рекордно низкого уровня
Лед в Антарктиде растаял до рекордно низкого уровня
Попавший под санкции «Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области сотрудники ДПС оказали помощь водителю большегруза

6 марта 2023 09:44
59
В Самарской области сотрудники ДПС оказали помощь водителю большегруза


Гость региона рассказал госавтоинспекторам, что у гружённого тягача больше суток назад отказали тормоза, а у него закончились вода и еда.

Во время патрулирования автодороги "А-300 Самара-Большая Черниговка" на 59 км инспекторы ДПС ОМВД России по Волжскому району лейтенанты полиции Евгений Подмарев и Павел Нестеров заметили на обочине грузовой автомобиль «Volvo», запорошенный снегом, в кабине которого находился мужчина. Полицейские пригласили водителя в патрульный автомобиль, напоили горячим чаем из термоса и поинтересовались причиной остановки. Гость региона рассказал госавтоинспекторам, что не по своей воле задержался на Самарской земле: у гружённого тягача больше суток назад отказали тормоза, мужчина пытался самостоятельно решить проблему, но не смог и вызвал ремонтную бригаду. Вполне сносные условия он оборудовал себе в кабине большегруза, а вот вода и еда закончилась.

Полицейские в ближайшем магазине приобрели для попавшего в трудную дорожную ситуацию водителя предметы первой необходимости, продукты и воду, оставили ему номера своих личных телефонов для связи, если понадобится помощь, после чего вернулись на маршрут патрулирования.
За помощью дальнобойщик больше не обращался, а патрулируя через некоторое время тот же участок, госавтоинспекторы отметили, что большегруз уехал. «Счастливого пути!», - пожелали сотрудники полиции участнику дорожного движения, для которого «снежный плен» наконец-то закончился.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
6 марта 2023  09:21
Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси
87
Также на встрече поднимался вопрос обновления всей необходимой инфраструктуры речного судоходства.
5 марта 2023  15:37
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного и экономического развития региона
1426
в Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
5 марта 2023  11:43
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости 500-1000 метров
400
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
4 марта 2023  13:31
Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению
628
В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации
4 марта 2023  12:30
В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации
664
Весь список