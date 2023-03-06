В Самарской области сотрудники ДПС оказали помощь водителю большегруза

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Гость региона рассказал госавтоинспекторам, что у гружённого тягача больше суток назад отказали тормоза, а у него закончились вода и еда.



Во время патрулирования автодороги "А-300 Самара-Большая Черниговка" на 59 км инспекторы ДПС ОМВД России по Волжскому району лейтенанты полиции Евгений Подмарев и Павел Нестеров заметили на обочине грузовой автомобиль «Volvo», запорошенный снегом, в кабине которого находился мужчина. Полицейские пригласили водителя в патрульный автомобиль, напоили горячим чаем из термоса и поинтересовались причиной остановки. Гость региона рассказал госавтоинспекторам, что не по своей воле задержался на Самарской земле: у гружённого тягача больше суток назад отказали тормоза, мужчина пытался самостоятельно решить проблему, но не смог и вызвал ремонтную бригаду. Вполне сносные условия он оборудовал себе в кабине большегруза, а вот вода и еда закончилась.

Полицейские в ближайшем магазине приобрели для попавшего в трудную дорожную ситуацию водителя предметы первой необходимости, продукты и воду, оставили ему номера своих личных телефонов для связи, если понадобится помощь, после чего вернулись на маршрут патрулирования.

За помощью дальнобойщик больше не обращался, а патрулируя через некоторое время тот же участок, госавтоинспекторы отметили, что большегруз уехал. «Счастливого пути!», - пожелали сотрудники полиции участнику дорожного движения, для которого «снежный плен» наконец-то закончился.