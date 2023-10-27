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В Самарской области сотрудника полиции осудили за мошенничество

27 октября 2023 10:26
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В Самарской области сотрудника полиции осудили за мошенничество

В июне 2017 года сотрудником полиции,  осуществляющим оперативное сопровождение по уголовному делу, были проведены обыски по месту жительства супругов, доставленных в тот же день в отдел полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. После этого осужденный получил от задержанного мужчины посредством онлайн–платежа денежные средства в размере 309 тысяч рублей, пообещав оказать содействие в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в отношении его супруги, не имея при этом намерений и реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства в силу возложенных на него должностных обязанностей.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, приговор первой инстанции оставлен в силе в части квалификации и наказания. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишении свободы сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК.

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