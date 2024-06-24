в Самарской области смерч повредил несколько построек

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Это случилось 21 июня, примерно в 16:00, в селе Парфеновка Кинельского района губернии. Об этом ИА sovainfo.ru рассказали очевидцы.

По их словам, смерч охватил территорию одного из предприятий.

- Это произошло в Парфеновке. Никто не пострадал, - объяснила жительница Наталья.

Снять на видео и сфотографировать стихию ей не удалось. Зато другие жители поселка разместили записи в социальных сетях. Они быстро разлетелись по местным пабликам. На кадрах видно, что сильный вихрь повредил хозяйственные постройки, сорвав с одной из них крышу.

Ранее о смерчах в Самарской области предупреждал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.