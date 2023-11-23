В Самарской области сегодня похолодает до -14 градусов

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В четверг, 23 ноября, в Самарской области снег продолжит идти, на дорогах снова будут снежные накаты. Подробнее о погоде рассказали в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, днем в регионе будет облачно с прояснениями, также местами пройдет небольшой снег. На дорогах будут снежные заносы и накат. Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с. Столбики термометра остановятся на отметке -9…-14° C.



В ночь на пятницу, 24 ноября, снег временно прекратится, погода будет облачная с прояснениями. Ветер сменит направление на южное и подует со скоростью 7-12 м/с. Температура опустится до -13...-18°C.



Синоптики отметили, что к четвергу влияние циклона ослабнет, осадки заметно уменьшатся, а температура воздуха стремительно начнет понижаться.



В конце рабочей недели приблизится Атлантический циклон к берегам Волги, поэтому погода начнет меняться. В регион придет небольшой и умеренный снег, ветер усилится, а морозный воздух сдвинется на восток.



На этой неделе в Самарской области ожидаются резкие перепады температур, пишет Сова.