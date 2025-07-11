В Самарской области сегодня, 11, июля, возможна гроза

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казахстане на пункте пропуска «Сырым» введено ограничение для движения легковых автомобилей и автобусов
В Казахстане на пункте пропуска «Сырым» введено ограничение для движения легковых автомобилей и автобусов
Комитет ГД одобрил проект об усилении ответственности иноагентов
Комитет ГД одобрил проект об усилении ответственности иноагентов
Риэлтора из Самарской области обвиняют в обмане жителей Оренбуржья на 20 млн рублей
Риэлтора из Самарской области обвиняют в обмане жителей Оренбуржья на 20 млн рублей
Все пляжи Тольятти признаны пригодными для купания
Все пляжи Тольятти признаны пригодными для купания
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
В России к 2028 году планируют создать единые государственные учебники по всем школьным предметам
В России к 2028 году планируют создать единые государственные учебники по всем школьным предметам
«Вас не зачислят в вуз»: мошенники придумали новую схему для обмана абитуриентов
«Вас не зачислят в вуз»: мошенники придумали новую схему для обмана абитуриентов
Прогноз погоды в Самаре на выходные 12-13 июля: пока будет жарко
Прогноз погоды в Самаре на выходные 12-13 июля: пока будет жарко
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
-0.27
EUR 91.5
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области сегодня, 11, июля, возможна гроза

11 июля 2025 14:40
122
В Самарской области сегодня, 11, июля, возможна гроза

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением вечером 11.07.2025 и днем 12.07.2025 местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию;

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
11 июля 2025  11:37
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
186
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
10 июля 2025  19:34
Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре
376
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
10 июля 2025  15:23
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
560
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
10 июля 2025  13:47
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
324
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
481
Весь список