В Самарской области с разницей в 5 минут произошли ДТП с мопедом и мотоциклом

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7 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. В 21:00 час. 40-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21101 двигался по ул. Литвинова со стороны ул. Рудной в направлении ул. Магистральной. В пути следования, напротив дома №278, при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом, под управлением 19-летнего мотоциклиста, следовавшего в попутном направлении. Мотоциклисту назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в Волжском районе. В 20:55 час. 38-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai двигался по 66 км. при осуществлении маневра обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с мопедом, под управлением 23-летнего водителя, который в последствии был госпитализирован.