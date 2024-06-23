В Самарской области с начала купального сезона зарегистрировано погибло 18 человек

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По оперативным данным за прошедшую неделю в регионе произошло 8 происшествий на водных объектах, погибло 8 человек.

Всего с начала купального сезона зарегистрировано 21 происшествие на воде. Погибло 18 человек, еще 3 человек удалось спасти.

Большинство людей гибнет по причине купания на необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются неумение плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:

купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями.

не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.

внимательно следите за поведением детей на пляже, не оставляйте их без присмотра.

не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.

не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.

старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.

не купайтесь в одиночку.

Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим правилам.

В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах где установлены запрещающие знаки.