В Самарской области с начала купального сезона зарегистрировано погибло 18 человек

По оперативным данным за прошедшую неделю в регионе произошло 8 происшествий на водных объектах, погибло 8 человек.
Всего с начала купального сезона зарегистрировано 21 происшествие на воде. Погибло 18 человек, еще 3 человек удалось спасти.
Большинство людей гибнет по причине купания на необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются неумение плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует внимательно изучить правила поведения на воде и неукоснительно следовать им во время отдыха:
Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим правилам.
В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах где установлены запрещающие знаки.