В Самарской области руководителя службы безопасности сельскохозяйственной компании обвинили в смерти рабочего

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Заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя службы безопасности сельскохозяйственной компании. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в декабре 2023 году по окончании новогоднего корпоративного праздника руководитель службы безопасности на почве продолжительного рабочего конфликта нанес руководителю отдела по ремонту и эксплуатации автотранспорта компании удары в область головы и туловища, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В результате полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении спустя 2 недели после конфликта.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.