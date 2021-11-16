В Самарской области резко похолодает

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В ближайшие сутки жителям Самарской области предстоит испытание на прочность. Погода проведет "генеральную репетицию" перед зимней стужей. Восточная периферия антициклона принесет резкое понижение температуры.

Прогнозы самые нерадужные. Даже в разгар зимы такая температура не приводит в восторг. Вот что сообщает Приволжское УГМС.

«Во вторник, под влиянием восточной периферии антициклона, температура воздуха при ночном радиационном выхолаживании местами достигнет -20°. В дальнейшем, периодически с прохождением фронтальных разделов атлантического циклона, местами будет выпадать небольшой снег, температурный фон повысится», - рассказали синоптики.

В дальнейшем местами будет выпадать небольшой снег, температурный фон повысится. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Но, в целом, по сведению Гидрометцентра России во второй декаде ноября средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на всего на 1 градус.

И все же, при низких температурах стоит быть крайне осторожными и внимательными.Это касается и водителей и пешеходов, сообщает ГТРК Самара.