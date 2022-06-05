В Самарской области разыскивают женщину в халате и 8-летнего мальчика

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В Самарской области волонтеры разыскивают пропавшую женщину и 8-летнего мальчика. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», с 3 июня 2022 года ищут пропавшую женщину и ребенка. Отмечают, что 8-летний мальчик нуждается в медицинской помощи. Поиск осуществляют в селе Домашка Кинельского района. Приметы 49-летней женщины: рост 170 сантиметров, была одета в темный халат в цветочек. Мальчик был в темно-серой футболке и темных штанах.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просят позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112, пишет Самара-КП.