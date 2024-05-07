В Самарской области разразится гроза

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От ФГБУ «Приволжское УГМС»получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области и г. Самара ожидается гроза, с сохранением вечером 07.05.2024, ночью и днем 08.05.2024».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.