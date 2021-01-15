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В Самарской области расследовали гибель восьмилетнего ребенка от винта катера

15 января 2021 09:39
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В Самарской области расследовали гибель восьмилетнего ребенка от винта катера

Вступило в силу постановление Ставропольского районного суда, вынесенное водителю мотолодки Crestliner 1650 Fish Hawk, которого обвиняли в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

У мужчины были права на управление маломерным судном и судовой билет, но лодка не прошла техническое освидетельствование. Несмотря на это, 20 июля 2019 г. мужчина посадил в двухместную лодку двух пассажиров, одним из которых был восьмилетний ребенок. Несовершеннолетний находился на носу лодки - в месте, не предназначенном для пассажиров.

Когда лодка была в 20 м от левого берега Волги, напротив пос. Приморский Ставропольского района, ребенок упал за борт и попал под гребной винт двигателя. От полученных тяжелых травм он скончался в больнице.

В итоге в отношении судоводителя возбудили уголовное дело. В суде он полностью признал вину. Потерпевшая просила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, поскольку обвиняемый "полностью загладил причиненный преступлением вред" и претензий к нему нет.

Дело судоводителя прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам. После вступления в силу решения суда лодку должны вернуть владельцу.

Фото: Pixabay.com

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